الدوري الألماني يستأنف الليلة بقمة بنكهة عربية

تعود عجلة الدوري الألماني لكرة القدم إلى الدوران مساء اليوم السبت، ولكن خلف أبواب موصدة في وجه الجماهير وتحت رقابة صحية مشددة، بعد توقف لمدة شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتفتتح الجولة الـ26، بمواجهة من العيار الثقيل، تجمع بوروسيا دورتموند بضيفه شالكه على أرضية ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

One. More. Day.



🆚 S04

🏆 Bundesliga

📍 Dortmund

🗓 5/16/20

⏰ 9:30 AM ET / 14:30 BST / 15:30 CEST pic.twitter.com/vK2ULNRiRa — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 15, 2020

اللقاء المنتظر سيكون حامي الوطيس بين الفريقين نظرا للتاريخ الطويل من المباريات التي جمعت بينهما، والتي تشتهر بديربي "الرور"، وهو واحد من أشهر الديربيات في ألمانيا.

99 pace will have to do for the fastest man in the Bundesliga! ⚡️🇲🇦 pic.twitter.com/2JFNULgTQL — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 15, 2020

وما يضفي إثارة أكبر على المواجهة بالنسبة للمشجعين العرب، هي نكهتها العربية، بحكم تواجد لاعبين عربيين في صفوف الفريقين، وهما الدولي المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لنادي بوروسيا دورتموند، ومواطنه أمين حارث، صانع ألعاب شالكه.

Ready to go again Be ready 🔥💙 @s04pic.twitter.com/zM2Z9I802A — Amine Harit (@Amine_000) May 8, 2020

ويتوقع أن يشارك اللاعبان المغربيان في المباراة منذ البداية، كونهما من الركائز الأساسية لفريقيهما، لاسيما حكيمي، الذي بات يصنف واحدا من أفضل الأظهرة في العالم.

ويعيش اللاعبان المتألقان نفس الوضع حاليا فيما يخص مستقبلهما، فمصير حكيمي المعار من ريال مدريد إلى دورتموند لم يتحدد حتى الآن، فلم يتبين بعد ما إن كان اللاعب البالغ 21 عاما سيواصل مسيرته مع الفريق الأصفر أم سيعود مع نهاية الموسم الحالي إلى الفريق الملكي.

أما حارث، فيتوقع رحيله عن شالكه مع نهاية الموسم الجاري، بعدما أصبح محط أنظار أشهر الأندية، ويرجح أن يكون الدوري الإسباني وجهته المقبلة، وبالتحديد، إلى غريم ريال مدريد، نادي برشلونة المهتم بضم صاحب الـ22 عاما.

المصدر: RT