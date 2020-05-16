شابة مصرية تستلهم وجه صلاح باستخدام "المكياج" (فيديو)

وجدت شخصيات مبدعة، خلال فترة الحجر الصحي الذي فرضته أزمة فيروس كورونا على دول العالم، متسعا من الوقت لإبراز مواهبها وإبداعاتها، وتقديمها على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت الشابة المصرية، نانسي زيدان، واحدة من هذه المواهب، التي تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقاطع فيديو لها، وهي تستخدم المكياج لتحول وجهها لوجوه مشاهير العالم العربي من فنانين ولاعبي كرة القدم.

وظهرت نانسي في آخر إبداعاتها، وهي تتقمص شخصية نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري لكرة القدم محمد صلاح.

وتمكنت الشابة المصرية، التي تحظى بمتابعة أكثر من نصف مليون عبر تطبيق "تيك توك"، و145 ألف متابع على "إنستغرام"، من تجسيد وجه مواطنها صلاح من خلال مهاراتها في المكياج، وبات متابعوها يلقبونها بـ"مبدعة التيك توك".

المصدر: وكالات