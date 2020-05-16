المغربي زياش ينال جائزة أفضل لاعب في أياكس للعام الثالث تواليا

أنهى الدولي المغربي، حكيم زياش، مسيرته المميزة مع أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، بتتويجه بجائزة أفضل لاعبي الفريق عن موسم 2019-2020.

وأعلن أياكس رسميا أمس الجمعة، تتويج اللاعب الدولي المغربي بالجائزة عن الموسم الذي تم إلغاؤه دون تحديد هوية بطل الدوري المحلي.

What was your favourite moment of magic last season? 🎩🐇#WizardOfAMS // Player of the Year pic.twitter.com/P68w3qreUd — AFC Ajax (@AFCAjax) May 15, 2020

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي، التي يتوج فيها زياش بجائزة أفضل لاعب في أياكس، وسجل النجم المغربي هذا الموسم قبل الإلغاء 9 أهداف، وقدم 18 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

وخلال مسيرته رفقة فريق أياكس أمستردام، لعب زياش 165 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 48 هدفا، وصنع 82 هدفا آخر.

ولن يتواجد زياش البالغ من العمر 27 عاما مع أياكس في الموسم المقبل، نظرا لإتمام صفقة انتقاله في وقت سابق إلى تشيلسي الإنجليزي، الذي سيبدأ رحلته معه مع بداية الموسم الجديد.

المصدر: وكالات