تعليق مسابقات التنس حتى 31 يوليو بسبب وباء "كوفيد-19"

أعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين والاتحاد الدولي للعبة اليوم الجمعة، تمديد تعليق المنافسات حتى 31 يوليو بسبب وباء "كوفيد-19".

وقال أندريا جاودينسي رئيس اتحاد المحترفين في بيان: "بسبب استمرار حالة عدم اليقين جراء وباء "كوفيد-19" يؤسفنا الإعلان عن قرار تمديد تعليق المنافسات".

وأضاف: "نواصل بحث كافة الخيارات الأخرى في محاولة لاستئناف المنافسات في أسرع وقت ممكن شريطة أن تجري في بيئة آمنة مع دراسة إعادة ترتيب مواعيد بطولات لوقت لاحق من الموسم. تبقى صحة وسلامة أسرة التنس والجماهير أولوية قصوى قبل أي قرار نتخذه".

وكان اتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد اللاعبات المحترفات أعلنا في إبريل الماضي، تعليق كل البطولات حتى 13 يوليو. وقال اتحاد المحترفات اليوم إنه قرر تعليق أربع بطولات أخرى كانت مقررة في يوليو.

وأضاف أنه سيصدر في يونيو تحديثا للبطولات المقررة في النصف الثاني من يوليو.

المصدر: وكالات