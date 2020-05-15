شقيقتان توأمان تستعرضان جسديهما كمثال للرشاقة.. وتحفزان الفتيات لممارسة الرياضية (فيديو+صور)

اكتسبت الشقيقتان البريطانيتان التوأمان جيني ولوسي ويست شعبية كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتقديمهما النصائح والتحفيز على ممارسة الرياضة ونشر مقاطع فيديو وصور لهما.

ولم تكن الشقيقتان سعيدتين ببنيتهما الجسدية منذ الطفولة، وكانت لوسي أول من شعرت بالقلق نتيجة ذلك، فتوجهت إلى صالة الألعاب الرياضية، وأصبحت مهتمة برياضة كمال الأجسام، وبعد بضع سنوات حصلت على المركز الثالث في المسابقات الاحترافة، وحفز هذا الأمر جيني أيضا، لتلجأ إلى خدمات المدربين.

ووصل عدد متابعي صفحة التوأم جيني ولوسي عبر تطبيق "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أكثر من 344 ألف شخص حتى الآن.

المصدر: وكالات