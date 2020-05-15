نيوكاسل يرصد 300 مليون يورو لعقد صفقات خلال الميركاتو الصيفي

كشف تقرير صحفي أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، الذي ستنتقل ملكيته للصندوق الاستثماري السيادي السعودي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، رصد 300 مليون يورو لعقد صفقات.

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ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن على رأس أولويات النادي الإنجليزي لكرة القدم، التعاقد مع الويلزي غاريث بيل جناح فريق ريال مدريد، ومدرب توتنهام السابق الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو.

يذكر أن الصندوق الاستثماري السيادي السعودي الذي يترأسه ولي العهد محمد بن سلمان، يسعى لإتمام صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

وتقدر ثروة محمد بن سلمان وفقا لموقع "eurosport.ru" بنحو 298.8 مليار يورو.

بينما تبلغ ثروة الإماراتي الشيخ منصور مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم بـ 26.4 مليار يورو، في حين تساوي ثروة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك فريق تشيلسي الإنجليزي بحوالي 11.5 مليار يورو، أما ثروة الأمريكي ستان كرونكي مالك الفريق اللندني الأخر آرسنال بـ8 مليارات يورو.

المصدر: وكالات