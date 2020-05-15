الحكم على الدولي التونسي النقاز بـ4 أشهر سجنا

قضت المحكمة الابتدائية سوسة 1، اليوم الجمعة، بالحكم سجنا لمدة 4 أشهر، مع وقف التنفيذ، على اللاعب الدولي التونسي حمدي النقاز.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة، محمد حلمي الميساوي، لإذاعة "موزاييك" التونسية، إن العقوبة موقوفة التنفيذ، وقد تم الإفراج عن النقاز اليوم الجمعة عقب جلسة المحاكمة.

وكان النقاز عوقب بالسجن لمدة 4 أشهر مع النفاذ العاجل، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 دينار تونسي، بعد التعدي اللفظي على موظف عمومى، ويمكث في الحبس منذ يوم 30 أبريل الماضي.

يذكر أن الدولي التونسي، عاش فترة عصيبة في مسيرته مؤخرا، بعدما قرر الرحيل عن صفوف الزمالك المصري فى سبتمبر الماضي، بحجة عدم حصوله على مستحقاته المالية، وتقدم بعدها النقاز وإدارة الفريق المصري بشكوى لدى الـ"فيفا"، ثم انضم اللاعب التونسى إلى نادي سودوفا الليتوانى فى صفقة انتقال حر.

المصدر: وكالات