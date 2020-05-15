وفاة لاعب البيسبول الأمريكي واطسون

قال نادي هيوستون أستروس المنافس في دوري البيسبول الأمريكي، إن لاعبه ومديره العام السابق بوب واطسون، توفي عن 74 عاما أمس الخميس، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب كيث، ابن الراحل على "تويتر"، أن والده توفي بعد صراع طويل مع مرض في الكلى.

وعبر "تويتر" قال هيوستون، الذي لعب له واطسون لمدة 14 عاما، وعمل مديرا عاما له لمدة عامين، "إنه يوم حزين للغاية للنادي ولكل عالم البيسبول".

Former baseball All-Star, GM Watson dies at 74 https://t.co/7hna1j5bGcpic.twitter.com/gsJc9JHHc9 — Reuters Sports (@ReutersSports) May 15, 2020

وأضاف النادي "كان لبوب واطسون مسيرة متميزة وفريدة من نوعها على مستوى دوري البيسبول الأمريكي امتدت على مدار ستة عقود، وحقق خلالها نجاحات على مستويات مختلفة كثيرة.. على سبيل المثال كلاعب وكمدرب وكمدير عام ومسؤول".

ولقب واطسون في ملاعب البيسبول، باسم "الثور"، وكان ظهوره الأول في الملاعب في 1966 في صفوف هيوستون.

وشارك في مباراة كل النجوم مرتين في 1973 و1975.

ولعب واطسون أيضا لفرق بوسطن رد سوكس (1979)، ونيويورك يانكيز (1980-1982)، وأتلانتا بريفز (1982-1984).

وأصبح واطسون في 1996، أول مدير عام أمريكي من أصل إفريقي يفوز بلقب الدوري عندما كان مع يانكيز.

المصدر: رويترز