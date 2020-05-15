طاهي نيمار يفضحه صدفة.. في منزله منسقة شهيرة للموسيقى وغيرها من الزوار (فيديو)

فضح ماورو ليتاو، الطاهي الخاص بالنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، عن طريق الصدفة البحتة، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، بخرقه لقواعد الحجر الصحي في البرازيل.

ووفقا لموقع "أو ديا" البرازيلي، فإن نيمار استقبل عددا من الزوار في الأيام الأخيرة، من بينهم واحدة من منسقات الموسيقي المشاهير في بلاده، وتم اكتشاف ذلك عن طريق الصدفة البحتة، وذلك من خلال البث المباشر لحفل الاستقبال على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الطاهي الخاص بالنجم البرازيلي، ماورو ليتاو.

وتظهر الصور بوضوح وجود عدة أشخاص غرباء في منزل اللاعب، من بينهم منسقة الموسيقى، التي تعيش في نفس الضاحية التي يعيش فيها نيمار، مما سهل زيارتها إلى منزله.

Neymar fura a quarentena e recebe amigas em casa pic.twitter.com/NE5DFBCulu — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) May 13, 2020

ومع ذلك، تؤكد الصحافة البرازيلية أن تلك لم تكن الزائرة الوحيدة التي استقبلها نيمار طول هذا الوقت، حيث حضر العديد من أصدقاء نجم باريس سان جيرمان إلى منزله في الكثير من المناسبات، في محاولة لجعل الحجر الصحي أكثر متعة.

وقرر نيمار مغادرة فرنسا والتوجه إلى بلاده، لقضاء فترة الحجر الصحي الإلزامي، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، ليقيم في قصر فخم في إحدى ضواحي ريو دي جانيرو، مع عائلته.

المصدر: "آس"