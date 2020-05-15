هل قصد الجزائري محرز الإساءة للمغاربة؟ (فيديو)

أثار الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المغربية، بعدما أدلى بتصريحات فهمت أو تم تأويلها على أنها إساءة للمغاربة.

وتحدث محرز خلال بث مباشر عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، عن الكثير من الكواليس التي تخص مشواره مع مانشستر سيتي والمنتخب الجزائري، كما تطرق إلى تتويج منتخب بلاده ببطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة في مصر، حيث رفض اعتبار الفوز بتلك البطولة القارية انتصارا لمنطقة المغرب العربي كلها، بما فيها دولة المغرب.

وقال في هذا الصدد، إن الجماهير المغربية لا تفضل عادة فوز منتخب الجزائر.

وأضاف: "الجماهير المغربية مع الكاميرونية والسنغالية، وبنسبة أقل الجماهير التونسية، لا يحبذون انتصارات منتخب الجزائر".

وأكمل ضاحكا: "لا أقول ذلك لأنهم لا يحبوننا، بل لأننا نتسبب في إزعاجهم. لذلك انتصارات الجزائر هي للجزائريين فقط".

واستنكرت الجماهير المغربية، تصريحات محرز، وأشارت إلى دعم بعضها للمنتخب الجزائري في بطولة إفريقيا الأخيرة، كما اعتبرت وسائل إعلام مغربية، أن هذا التصريح صادم ومستفز من لاعب جزائري له جذور مغربية، كون والدته من أصول مغربية.

المصدر: وكالات