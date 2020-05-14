سامبدوريا يزف خبرا مبشرا لعشاق الدوري الإيطالي

أعلن نادي سامبدوريا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن أربعة من لاعبيه أصيبوا بفيروس كورونا الأسبوع الماضي تحولت حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.

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وقال النادي في بيان: "يعلن سامبدوريا أن اللاعبين الأربعة الذين أصيبوا بفيروس كوفيد-19 خضعوا لاختبارين آخرين لكل لاعب وتحولت الحالات إلى سلبية"، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل أو أسماء اللاعبين.

وتم تعليق منافسات الدوري الإيطالي في التاسع من مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تبدأ الأندية بالتدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل، وصرح جيوفاني مالاجو رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية بأنه يتوقع بنسبة 99% أن تسمح الحكومة باستئناف "الكالتشيو" في 13 يونيو، رغم عدم ثقته تماما في استكمال كل المباريات المتبقية.

المصدر: رويترز