رئيس الأولمبية الإيطالية: أحتاج لبلورة سحرية لأتوقع فرص إنهاء الموسم

صرح جيوفاني مالاجو رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية بأنه يتوقع بنسبة 99% أن تسمح الحكومة باستئناف "الكالتشيو" في 13 يونيو، رغم عدم ثقته تماما في استكمال كل المباريات المتبقية.

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وقال مالاجو لشبكة "راي": "أعتقد أن هناك فرصة بنسبة 99% لاستئناف دوري الدرجة الأولى في 13 يونيو" لكنه لا يستطيع التكهن بشأن قدرة الأندية على استكمال الموسم.

وأضاف: "لو سألتم عن توقعاتي بشأن فرص إنهاء الموسم فانني سأحتاج إلى بلورة سحرية.

وتابع: "إنها مخاطرة حقيقية لكن هدف الدوري الإيطالي الرئيسي في هذه المرحلة هو استئناف الموسم".

وتتبقى 12 جولة في الدوري بجانب العديد من المباريات المؤجلة من جولات سابقة.

وصوتت أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي "Serie A" أمس الأربعاء، لصالح استئناف الموسم في 13 يونيو خلال اجتماع جمعية عمومية رهنا بموافقة الحكومة.

وتوقف دوري الأضواء في إيطاليا منذ التاسع من مارس الماضي بسبب وباء "كوفيد 19"، ورغم أن الحكومة سمحت بإقامة حصص تدريب جماعية بدءا من يوم الاثنين فانها لم تحدد إن كانت المسابقة ستعود.

ويتصدر يوفنتوس جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو بينما تشغل أندية ليتشي وسبال وبريشيا مراكز الهبوط.

المصدر: "رويترز"