يوفنتوس يغير وجهة بيانيتش من برشلونة إلى تشيلسي

يبدو أن ميراليم بيانيتش لن يحمل قميص برشلونة كما كان يحلم وترغب جماهير "البارسا"، على الأقل في الموسم المقبل، بعدما دخل فريقه يوفنتوس في مفاوضات مع تشيلسي لإبرام صفقة تبادلية.

ووفقا للصحفي الإيطالي الموثوق، فابريتسيو رومانو، فإن مسؤولي اليوفي وتشيلسي، يتفاوضون حاليا على عقد صفقة تبادلية ينتقل بموجبها بيانيتش إلى "البلوز" على أن يذهب الإيطالي جورجينيو في الاتجاه المعاكس.

وتأتي هذه الأنباء بعدما ذكرت وسائل إعلام إسبانية في وقت سابق، أن بيانيتش وقع عقدا مبدئيا مع برشلونة تمهيدا للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدة أن اللاعب البوسني البالغ 30 عاما، وافق أيضا على البنود الشخصية في صفقة انتقاله، والتي تتضمن دفاعه عن ألوان "البارسا" في المواسم الأربعة المقبلة.

وشارك بيانيتش مع يوفنتوس هذا الموسم في 22 مباراة، أحرز خلالها 4 أهداف وصنع لزملائه ثلاثة أهداف أخرى.

أما جورجينيو البالغ 28 عاما، فقد خاض 26 مباراة مع تشيلسي، وسجل له 4 أهداف.

المصدر: sportbox.ru