شاهد.. مقاتل يكسر سن خصمه ويعتذر له: "هذا جزء من العمل"

شهد النزال الرئيسي لبطولة "UFC Fight Night 171" للفنون القتالية المختلطة "MMA" بين البرازيلي غلوفر تيكسيرا والأمريكي أنتوني سميث، واقعة فريدة من نوعها.

فقد سيطر تيكسيرا على مجريات النزال، ووجه لكمة قوية لخصمه في الجولة الرابعة، أخرج على إثرها سميث سنا مكسورا من فمه وأعطاه للحكم.

Aww don't tell me Smith actually did lose a Tooth and gave it to the ref? 😮😕#UFCJacksonvillepic.twitter.com/SXlckurrEZ — ☆Jason Deel☆ (@Look_Deel) May 14, 2020

Glover Teixeira wins by TKO +700 over Anthony Smith



pic.twitter.com/04nIcObJNX — Barstool Bets (@barstoolbets) May 14, 2020

واعتذر المقاتل البرازيلي، قائلا: "آسف أنتوني، هذا جزء من العمل".

ورد الأمريكي موافقا: "نعم، هذا صحيح".

.@gloverteixeira discusses the moment Anthony Smith handed a tooth to the referee during fight at #UFCJAX.



"I told him, 'Hey sorry Anthony, but it's part of the job man.'"



Watch full video: https://t.co/D2LT0J8Noppic.twitter.com/EbZ0WzmWKy — MMAFighting.com (@MMAFighting) May 14, 2020

وفاز تيكسيرا البالغ من العمر 40 عاما، على سميث البالغ من العمر 31 عاما، بالضربة الفنية القاضية في الجولة الخامسة.

المصدر: وكالات