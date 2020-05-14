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شاهد.. مقاتل يكسر سن خصمه ويعتذر له: "هذا جزء من العمل"

الرياضة

شاهد.. مقاتل يكسر سن خصمه ويعتذر له:
Reuters
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شهد النزال الرئيسي لبطولة "UFC Fight Night 171" للفنون القتالية المختلطة "MMA" بين البرازيلي غلوفر تيكسيرا والأمريكي أنتوني سميث، واقعة فريدة من نوعها.

فقد سيطر تيكسيرا على مجريات النزال، ووجه لكمة قوية لخصمه في الجولة الرابعة، أخرج على إثرها سميث سنا مكسورا من فمه وأعطاه للحكم.

واعتذر المقاتل البرازيلي، قائلا: "آسف أنتوني، هذا جزء من العمل".

ورد الأمريكي موافقا: "نعم، هذا صحيح".

وفاز تيكسيرا البالغ من العمر 40 عاما، على سميث البالغ من العمر 31 عاما، بالضربة الفنية القاضية في الجولة الخامسة.

المصدر: وكالات 

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