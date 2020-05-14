قائد شرطة مانشستر يخشى تجمع الجماهير خارج الملاعب عندما يستأنف "البريميرليغ"

قال قائد شرطة مدينة مانشستر، إيان هوبكينز، إنه يشعر بالقلق من تجمع الجماهير خارج الملاعب، رغم عدم السماح لهم بحضور مباريات الدوري الإنجليزي بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

وصرح هوبكينز للصحفيين: "أنا واثق أن مباراة ليفربول على ملعب مانشستر سيتي ستجتذب جماهير سواء كان مسموحا لهم بالدخول أو لا. الأمر يتطلب التفكير مليا. ما نخشاه أن يذهب الناس إلى الملاعب المحايدة أو ملاعب أنديتها، وبعض هذه المواقف قد تسبب مشكلة".

وقال هوبكينز إن من وجهة نظر شرطية فإن الأمر سيمثل تحديا مستحيلا.

وأضاف: "نحن في أوقات صعبة والمشكلة تبقى صحية ولذلك فإن التفكير في قدوم مجموعات كبيرة من الناس معا أو عدم احترام التباعد الاجتماعي يبدو صعبا".

Police chief pours cold water over Premier League bid to stage remaining matches at clubs' home matcheshttps://t.co/t5RAoMkkVt — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 14, 2020

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وناقشت الأندية الإنجليزية هذا الأسبوع كيفية استكمال الموسم الكروي، وتلقت آمال استئناف المباريات في يونيو دفعة قوية بإعلان الحكومة إمكانية عودة مباريات "البريميرليغ" بعد نهاية الشهر الجاري.

وتم إبلاغ الأندية بأن أي استئناف للموسم سيشهد إقامة المباريات على ملاعب محايدة يتم الموافقة عليها من وجهة نظر تتعلق بالصحة والسلامة لكن الأمل لا يزال يحدوها في العثور على وسيلة لخوض المباريات داخل وخارج الديار.

المصدر: رويترز