مصر.. الزمالك يلجأ للمحكمة الرياضية الدولية بسبب غريمه الأهلي

أعد مجلس إدارة نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور، ملفا كاملا يتضمن كل ما يخص أسباب انسحابه من مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وكان اتحاد الكرة، قد عاقب الزمالك باعتباره خاسرا أمام الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز، مع خصم 3 نقاط منه، بعد انسحابه من المباراة، حيث لم يصل الفريق الملعب بحجة سوء الأحوال الجوية.

وقال مرتضى منصور، عبر مقطع فيديو: "قمنا بإعداد ملف كامل بكواليس المباراة وما شهدتها من أحداث وسنقوم بتقديم شكوى رسمية بالمحكمة الرياضية الدولية".

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ويسعى مجلس إدارة الزمالك، لإعادة مباراة الأهلي، معتمدا في شكواه على الظروف القهرية التي منعته من وصول حافلة لاعبيه لاستاد القاهرة ومواجهة منافسه.

يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري، المتوقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب الحجر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات