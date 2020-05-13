شاهد.. زوجة غاراي تغريه برقصة مثيرة وتصدمه في النهاية

تواصل زوجة الأرجنتيني إيزيكييل غاراي مدافع فريق فالنسيا الإسباني، عارضة الأزياء تامارا غورو، نشر سلسلة مقاطع مصورة "جريئة"، خلال قضائها فترة العزل الصحي مع اللاعب.

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ونشر غاراي مقطع فيديو على صفحته عبر تطبيق "TikTok" لرقصة مغرية لزوجته بدأت بالتعري في الممر وتعرت بالكامل بعد دخولها الغرفة، واستدعت اللاعب من وراء الباب. ولكن عندما اقترب الأرجنتيني فاجأته عارضة الإسبانية بأدوات للتنظيف لتصيبه بخيبة أمل.

وعلقت تامارا على مقطع الفيديو: "الثقة بنسبة 100%"، ويمكن مشاهدته عبر الرابط: زوجة غاراي تغريه برقصة التعري وتصدمه في النهاية.

وكانت عارضة الأزياء الإسبانية قد نشرت مقطع فيديو على صفحتها "إنستغرام" وهي عارية بالكامل، وحظي بمشاهدة أكثر من 1.6 مليون شخص.

كما نشرت صورة وعلقت عليها بعبارة: "أنا عارية لأنني حرة".

وعقد إيزيكييل غاراي البالغ من العمر 33 عاما قرانه على تمارا غورو (33 عاما) في يونيو 2012، وانضم إلى صفوف فالنسيا عام 2016، قادما من فريق زينيت بطرسبورغ الروسي بعد قضاء موسمين معه.

المصدر: وكالات