شاهد.. كونور ماكريغور يتباهى بحيازته ساعة باهظة الثمن
نشر الإيرلندي كونور ماكغريغور، البطل السابق للفنون القتالية المختلطة "MMA" في وزنين مختلفين "الخفيف والريشة"، مقطع فيديو يتباهى فيه بساعته الجديدة "Hulk" باهظة الثمن.
ويبلغ ثمن الساعة 90 ألف يورو وهي من صنع العلامة التجارية "Patek Philippe"، وأشار كونور إلى أن الشركة صنعت 25 نسخة من هذا الطراز، ولكن ألوان ساعته مختلفة عن المجموعة، ولن تصنع ساعة أخرى بهذه الألوان لصعوبة الإنتاج. بينما يبلغ سعر أغلى ساعة لهذه العلامة التجارية 28.5 مليون يورو.
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New watch alert!!! #TheHulk Patek Philipe in platinum and honey comb green! With diamond and crocodile strap. 1 of just 25 made, and yes you guessed it. I’m number 12, certified. They will also never utilise this colour scheme again, such was the difficulty in levelling it out all through the dial. Incredible! 25 of these only made and all specifically for Ireland’s Weir and sons jewellers. Due to their long standing partnership with Patek, but more so their great year of sales for the brand. In other words... my purchases lol. The first time in Weir and Sons rich history to be bestowed with such an honour, and it’s truly been my pleasure 🇮🇪 @patekphilippe @weirandsons @crumlinboxingclubofficial
يذكر أن كونور ماكغريغور (31 عاما)، فاز في آخر نزال له على متحديه الأمريكي دونالد سيروني الملقب بـ"كاوبوي"، بالضربة القاضية خلال 40 ثانية فقط من زمن النزال، الذي جمعهما في يناير الماضي، في لاس فيغاس الأمريكية، ضمن دورة 246 UFC للفنون القتالية المختلطة.
وحقق ماكغريغور خلال مسيرته الاحترافية 22 انتصارا، مقابل 4 هزائم.
المصدر: وكالات