شاهد.. كونور ماكريغور يتباهى بحيازته ساعة باهظة الثمن

نشر الإيرلندي كونور ماكغريغور، البطل السابق للفنون القتالية المختلطة "MMA" في وزنين مختلفين "الخفيف والريشة"، مقطع فيديو يتباهى فيه بساعته الجديدة "Hulk" باهظة الثمن.

ويبلغ ثمن الساعة 90 ألف يورو وهي من صنع العلامة التجارية "Patek Philippe"، وأشار كونور إلى أن الشركة صنعت 25 نسخة من هذا الطراز، ولكن ألوان ساعته مختلفة عن المجموعة، ولن تصنع ساعة أخرى بهذه الألوان لصعوبة الإنتاج. بينما يبلغ سعر أغلى ساعة لهذه العلامة التجارية 28.5 مليون يورو.

يذكر أن كونور ماكغريغور (31 عاما)، فاز في آخر نزال له على متحديه الأمريكي دونالد سيروني الملقب بـ"كاوبوي"، بالضربة القاضية خلال 40 ثانية فقط من زمن النزال، الذي جمعهما في يناير الماضي، في لاس فيغاس الأمريكية، ضمن دورة 246 UFC للفنون القتالية المختلطة.

وحقق ماكغريغور خلال مسيرته الاحترافية 22 انتصارا، مقابل 4 هزائم.

المصدر: وكالات