مجموعة الشيخ منصور بن زايد تستحوذ على فريق أوروبي جديد

أعلنت مجموعة سيتي لكرة القدم، المالكة لنادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الاثنين، استحواذها على نادي لوميل المنتمي لدوري الدرجة الثانية في بلجيكا.

وقال فيران سوريانو، المدير التنفيذي لمجموعة سيتي لكرة القدم، التي يستحوذ الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان على حصة الأغلبية فيها، في بيان: "هذا الاستثمار يشكل جزءا من استراتيجية طويلة الأجل للتواجد في دول بارزة في كرة القدم تلعب كرة جميلة وتطور المواهب".

وأضاف "جذبتنا ثقافة لوميل ومنشآت التدريب والتزامه بتطوير اللاعبين الشبان ونتطلع للتعلم من نهجهم ومساعدة النادي في التطور في الأشهر والسنوات المقبلة".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أن مجموعة سيتي، ستسدد ديون لوميل التي تبلغ 1.75 مليون جنيه إسترليني كجزء من الاتفاق.

وسيصبح النادي البلجيكي، تاسع فريق تشتريه المجموعة، وتشمل القائمة نيويورك سيتي بالدوري الأمريكي، وجيرونا بدوري الدرجة الثانية الإسباني، بالإضافة إلى مانشستر سيتي.

المصدر: وكالات