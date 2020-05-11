ميلان يغلق الباب أمام سان جيرمان لضم الجزائري ابن ناصر

أغلق نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، كل الأبواب أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، لضم لاعب الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وبحسب موقع "لي 10 سبورت" الفرنسي، فإن ميلان رفض عرضا أوليا من سان جيرمان لبيع ابن ناصر مقابل 30 مليون يورو.

وحاول سان جيرمان، جس نبض ميلان، من خلال إبلاغه بإمكانية رفع قيمة العرض إلى 40 مليون يورو، لكن النادي اللومباردي، أكد أنه سيرفض حتى فكرة مضاعفة العرض الأول الذي بلغ 30 مليون يورو.

وفرض ابن ناصر البالغ 22 عاما، نفسه ركيزة أساسية في تشكيلة نادي ميلان منذ انضمامه إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من إمبولي مقابل 16 مليون يورو.

ورغم تذبذب نتائج ميلان في الدوري الإيطالي المتوقف حاليا بسبب تفشي فيروس كورنا، فإن النجم الجزائري قدم مستويات رائعة، بعدما شارك في 23 مباراة بمختلف المسابقات.

المصدر: وكالات