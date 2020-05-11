رئيس الجزائر يتعهد بالتكفل بموهبة رياضية صاعدة

وعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لاعبة التنس الجزائرية إيناس إيبو، بالتكفل "بانشغالاتها".

ونشر تبون تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر" أمس الأحد، جاء فيها: "لا يمكن للجزائر أن تضيع موهبة رياضية مثل إيناس إيبو وهي في مقتبل العمر وزهرة العطاء، في اختصاص نادرا ما ينجب جزائريين يبرعون فيه".

لا يمكن للجزائر أن تُضيّع موهبةً رياضيةً مثل إيناس إيبو وهي في مقتبلِ العمر و زهرة العطاء، في اختصاصٍ نادرًا ما ينجبُ جزائريين يبرعون فيه.عاجلاً، ستتكفل وزارة الشباب والرياضة بانشغالك. كل دعمي ومساندتي وتمنياتي لك بالنجاح ان شاء الله. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) May 10, 2020

وأكمل: "عاجلا، ستتكفل وزارة الشباب والرياضة بانشغالك. كل دعمي ومساندتي وتمنياتي لك بالنجاح إن شاء الله".

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وكانت إيناس، التي تبلغ 21 عاما وتحتل المركز الـ620 في التصنيف العالمي لمحترفات التنس، وجهت أمس الأحد، رسالة فيديو مؤثرة إلى النمساوي دومينيك ثيم، المصنف ثالثا في ترتيب رابطة لاعبي التنس المحترفين.

وقالت: "عزيزي ثيم، عندما قرأت تصريحك الأخير، تساءلت عن ماذا كانت ستكون عليه مسيرتي الرياضية وبالتالي حياتي لو كنت مكانك".

وذكرت إيناس في رسالتها، أن دورات الاتحاد الدولي للتنس للناشئين في الجزائر نادرة للغاية، وأنه لا توجد أية بطولة احترافية لا للاتحاد الدولي للعبة ولا دورات خاصة بمحترفي ومحترفات التنس، ولا يوجد مدرب واحد من المستوى الدولي، وليس هناك أي ملعب مغطى.

وأكدت: "لا أعرف كيف كانت الأمور بالنسبة لك (ثيم)، لكن بالنسبة لنا، عندما يهطل المطر طيلة أسبوع نتدرب داخل الصالة الرياضية، ولا أتحدث عن جودة المرافق والملاعب، لا نعرف على أي أرضية سنلعب إن كانت عشبية أو ترابية، إفريقيا كما يقولون".

المصدر: وكالات