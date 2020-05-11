شاهد.. هدف عالمي بالكعب مع الدوران 360 درجة

في وقت ينتظر فيه عشاق كرة القدم استئناف الدوريات الكبرى، لعودة الفرحة والمتعة إلى ملاعب الساحرة المستديرة، انطلقت منافسات الدوري الكوري الجنوبي بتسجيل هدف عالمي.

وواجه نادي جانغون إفسي ضيفه سيول أمس الأحد، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الكوري الجنوبي، وشهدت المباراة تسجيل هدف رائع.

وعندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1، نجح تشو زيفان، في إنهاء هجمة مرتدة سريعة لنادي جانغون إفسي، بهدف جميل في الدقيقة 85، بعدما حول كرة عرضية بكعب قدمه مع الدوران 360 درجة إلى الشباك.

وبعدها بدقيقة واحدة، سجل كيم سينداي، الهدف الثالث، لتنتهي المباراة بفوز جانغون إفسي، بنتيجة 3-1.

يذكر أن مسابقات كرة القدم، متوقفة منذ أسابيع في كل دول العالم على خلفية انتشار فيروس كورونا، ومن المنتظر أن تعود تدريجيا إلى الملاعب في الدويات الكبرى، مع استئناف الدوري الألماني نهاية الأسبوع الحالي، وعوة مرتقبة للدوري الإسباني في 12 يونيو المقبل.

المصدر: eurosport.ru