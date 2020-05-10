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اختراع "الرذاذ المتلاشي" يثير قضية ضد الفيفا

الرياضة

اختراع
Reuters Stefan Wermuth
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أثار المخترعان البرازيليان بابلو سيلفا وشريكه هين ألمان قضية اتهما فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بانتهاك براءة اختراع "الرذاذ المتلاشي" الذي يستخدمه الحكام خلال المباريات.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن محكمة برازيلية ستصدر حكمها قريبا في الدعوى التي رفعها المخترعان البرازيليان بشأن حقوق ملكية اختراع "الرذاذ المتلاشي" الذي يستعمله الحكام لتحديد مكان الخطأ، وتحديد المسافة التي على المدافعين الالتزام بها خلال تنفيذ الركلة المباشرة.

وطالب المخترعان تعويضا قيمته 40 مليون دولار، إضافة لسجن رئيس "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو لمدة من عام إلى 4 أعوام، لاستخدام الرذاذ دون حقوق براءة الاختراع وفقا للصحيفة الإسبانية.

وكان المخترعان البرازيليان قد رفعا الدعوى قبل 4 سنوات، لكن المحاكم البرازيلية لم تقرر النظر فيها، ما دفعهما إلى التعاقد مع المحامي البرازيلي الشهير كريستيانو زنين مارتن الذي كان محامي للرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا وتمكن من إطلاق سراحه.

وحسب المخترع بابلو سيلفا فإن اتفاقا سابقا تم مع السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، والأرجنتيني خوليو غرندونا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني، الراحل الذي كان أيضا عضوا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب".

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ونص الاتفاق على استغلال براءة اختراع الرذاذ المتلاشي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، مقابل 40 مليون يورو لكن المخترعين لم يتحصلا على أي شيء.

وبعد حظر قاض برازيلي استخدام الرذاذ قام الفيفا باستخدام الرذاذ تحت اسم علامة تجارية أخرى، كما تم استخدامه في مونديال روسيا 2018. 

ووفقا لقرار المحكمة البرازيلية، سيتعين على كل جهة استخدمت الرذاذ منذ عام 2017، دفع غرامة قدرها 15000 دولار للمخترعين، لذلك في الوقت الحالي، سيحصل سيلفا وأليماغن على تعويض يزيد عن 100 مليون دولار.

المصدر: as.com

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