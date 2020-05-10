كريستيان غروس يعلن اعتزاله التدريب رسميا

أعلن السويسري كريستيان غروس مدرب أهلي جدة والزمالك السابق اعتزاله مجال التدريب رسميا، ليضع حدا لمسيرته التي استمرت 32 عاما داخل المستطيل الأخضر.

وصرح غروس البالغ 65 عاما عبر إذاعة srf السويسرية: "قررت أن أتوقف عن التدريب، لن أذهب إلى الملعب مرة أخرى".

وعلى الرغم من قرار غروس صاحب الـ65 عاما، لم يغلق الباب أمام إمكانية العودة عن قراره، حيث قال: "لا يمكنك أبدا أن تقول مستحيلا لشيء أبدا".

وأضاف: "إذا كان هناك عرض ما خارجي، فلما لا، لا أريد إخراج أي شيء من حساباتي".

Former @ZSCOfficial manager Christian Gross has announced his retirement from management after a 32-year old career. 🎩



An all-time favourite for all Zamalek fans 🏆❤️ pic.twitter.com/5PZD84REkz — KingFut.com (@King_Fut) May 10, 2020

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وكان فريق أهلي جدة السعودي آخر محطات غروس التدريبية، الذي تولى تدريبه في 20 أكتوبر الماضي بعد إقالته من تدريب الزمالك، ولكنه رحل عن الأخضر سريعا حيث أقيل في فبراير الماضي لسوء النتائج.

ونجح غروس مع الزمالك بالتتويج بلقب كأس الكونفدرالية في موسم 2018-2019.

ودرب غروس خلال مسيرته، عدة أندية، أبرزها توتنهام هوتسبير الإنجليزي وبازل ويانج بويز السويسريين، بالإضافة إلى شتوتغارت الألماني، وتوج بـ15 لقبا.

المصدر: "وكالات"