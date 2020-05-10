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شاهد.. كريستيانو رونالدو يكشف النقاب عن أحدث مشاريعه

الرياضة

شاهد.. كريستيانو رونالدو يكشف النقاب عن أحدث مشاريعه
insatgram \ cristiano
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كشف نجم ​يوفنتوس​ البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ عن أحدث مشاريعه خارج الميدان بإطلاق سلسلة من النوادي الصحية بالتعاون مع شركة Crunch تحت مسمى CR7 Crunch Fitness.

وشارك رونالدو متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي في أول فيديو له للإعلان عن الصالات الرياضية والموقع الإلكتروني الخاص بها بسلسلة من التمارين لرفع اللياقة البدنية خلال فترة الحجر المنزلي، تضمنت 7 تمارين مختلفة.

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وعاد رونالدو إلى إيطاليا يوم الاثنين الماضي، لكن يجب عليه الالتزام في منزله 14 يوما قبل الانضمام لزملائه في الفريق الإيطالي ومعاودة التمرينات، لإمكانية محتملة باستكمال الدوري الذي توقف تحت وطأة وباء "كوفيد-19".

وخاض النجم البرتغالي 22 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالها 21 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

المصدر: CR7 Fitness by Crunch

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