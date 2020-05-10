ظهور ثالث إصابة بكورونا في برايتون الإنجليزي

أكد بول باربر الرئيس التنفيذي لنادي برايتون ألبيون الإنجليزي، ظهور ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين لاعبي فريقه.

وأصيب لاعبان من برايتون بالعدوى في الشهرين الماضيين، وظهور الحالة الثالثة الآن ربما يكون له تأثير سلبي على خطط استئناف مباريات الدوري المتوقفة منذ منتصف مارس الماضي بسبب مخاوف من العدوى.

A third #BHAFC player has tested positive for coronavirus, chief executive Paul Barber has confirmed. — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 10, 2020

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وقال باربر لشبكة "سكاي سبورتس" اليوم الأحد: "للأسف أصيب لاعب ثالث لدينا بكورونا أمس. ولذا فإنه رغم كل الإجراءات التي اتخذناها طوال الأسابيع القليلة الماضية حيث لم يشارك اللاعبون مطلقا في أي تدريبات تذكر جاءت نتيجة لاعب آخر إيجابية".

وأضاف: "هناك قلق وأعتقد أنه أمر طبيعي أن تشعر جميع الأندية بمثل هذا القلق. نريد التأكد من أننا نفعل كل المطلوب منا لضمان تطبيق هذه الإرشادات وضمان سلامتنا وأمننا واحتواء المخاطر بأقصى قدر ممكن".

ويحتل برايتون المركز 15 بين فرق "البريميرليغ" العشرين ولديه خمس مباريات متبقية على أرضه، وهو من الأندية التي تعارض اللعب على ملاعب محايدة.

ومن المقرر أن تجتمع فرق الدوري مرة أخرى غدا الاثنين لبحث إمكانية استئناف المباريات في يونيو المقبل بعد موافقة الحكومة على أن تقام 92 مباراة متبقية في ملاعب محايدة وخلف أبواب مغلقة دون أي حضور جماهيري.

المصدر: رويترز