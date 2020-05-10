تقرير: إصابة 3 لاعبين من ريال بيتيس بفيروس كورونا

كشف تقرير صحفي إسباني، عن إصابة 3 لاعبين في صفوف ريال بيتيس الإسباني، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن الفحص الطبي لكشف فيروس كورونا، أثبت 3 نتائج إيجابية بصفوف ريال بيتيس، ليرتفع مجموع الإصابات في "الليغا" إلى 6 بعد الفحوص التي أجريت مؤخرا تمهيدا لاستئناف التدريبات.

🚨 Información que contó Santi Ortega anoche, en @ellarguero



➡️ Con los 3 positivos del Real Betis, ya serían 6 en Primera Divisiónhttps://t.co/5L4XfJLpdx — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 10, 2020

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وحسب التقرير، لم يتم الكشف عن أسماء اللاعبين الثلاثة، لكنه ذكر أن اثنين منهم ليس لديهم أعراض خاصة بفيروس كورونا، وأنه سيتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، ولن يشاركوا رفقة الفريق في التدريبات الفردية.

وكانت الفحوصات الطبية، التي أجريت في الفترة الماضية، قد كشفت عن إصابة يانجيل هيريرا، لاعب غرناطة، وريميرو من ريال سوسييداد، ولودي من أتلتيكو مدريد.

وأعلنت رابطة "الليغا" الاثنين الماضي أنها تنوي العودة إلى المنافسات في يونيو، بعدما أعطت السلطات المحلية الضوء الأخضر لاستئناف التمارين الفردية للبطولات الاحترافية هذا الأسبوع بشكل تدريجي، تمهيدا لمعاودة المنافسات المعلقة منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات