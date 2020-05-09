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قرار هام من مرتضى منصور لـ"طبيب الغلابة" محمد مشالي

الرياضة

قرار هام من مرتضى منصور لـ
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قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري، منح العضوية الشرفية في النادي للدكتور محمد مشالي الشهير بطبيب الغلابة وأسرته بـ"القلعة البيضاء" مدى الحياة.

وأبدى مرتضى منصور، سعادته بزملكاوية الدكتور محمد مشالي وإنسانيته ووقوفه بجوار الفقراء وقرر منحه العضوية الشرفية مدى الحياة له ولأسرته.

المصدر: RT

ناصر حاتم

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