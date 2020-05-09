قرار هام من مرتضى منصور لـ"طبيب الغلابة" محمد مشالي
قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري، منح العضوية الشرفية في النادي للدكتور محمد مشالي الشهير بطبيب الغلابة وأسرته بـ"القلعة البيضاء" مدى الحياة.
وأبدى مرتضى منصور، سعادته بزملكاوية الدكتور محمد مشالي وإنسانيته ووقوفه بجوار الفقراء وقرر منحه العضوية الشرفية مدى الحياة له ولأسرته.
دكتور عظيم جدا وحقيقي الواحد فخور ان فيه ناس عظيمه وجميلة زي دي بتشجع الزمالك 🧡— بنت التااالتةة يمين 💜🇦🇹 (@ToTaa_1911) May 9, 2020
نادى الزمالك يمنح الدكتور محمد مشالى وعائلتة العضوية الشرفية مدى الحياة❤️❤️🔥🇦🇹 pic.twitter.com/hI7lAkWIVe
#طبيب_الغلابة:— Tareklatif (@Tarek01218226) May 9, 2020
- أشجع نادي #الزمالك منذ أن كنت طالباً في المرحلة الإعدادية.
- أطلقت على أخي الأصغر اسم علاء، حباً في علاء الحامولي نجم الزمالك السابق.
- أحب طريقة لعب كاسونجو هو لاعب مميز، وكذلك معروف يوسف قبل خروجه من الزمالك لأنه لاعب يمتلك إمكانيات فنية كبيرة.
المصدر: RT
ناصر حاتم