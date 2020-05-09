قرار هام من مرتضى منصور لـ"طبيب الغلابة" محمد مشالي

#طبيب_الغلابة:



- أشجع نادي #الزمالك منذ أن كنت طالباً في المرحلة الإعدادية.



- أطلقت على أخي الأصغر اسم علاء، حباً في علاء الحامولي نجم الزمالك السابق.



- أحب طريقة لعب كاسونجو هو لاعب مميز، وكذلك معروف يوسف قبل خروجه من الزمالك لأنه لاعب يمتلك إمكانيات فنية كبيرة.