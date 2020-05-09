إصابتان جديدتان بكورونا في الدوري الألماني تهددان استئناف "البوندسليغا"

أعلن نادي دينامو دريسدن من دوري الدرجة الثانية في ألمانيا، أنه وضع جميع أفراد فريقه الأول وجهازه الفني قيد الحجر الصحي، بعد اكتشاف إصابتين جديدتين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح النادي أنه يتعين على جميع لاعبيه وموظفيه الخضوع لفترة من العزل مدتها 14 يوما، بعد الإعلان عن حالتين إيجابيتين جديدتين بـ"كوفيد-19"، تتعلقان بلاعبين لم يتم الكشف عن اسمهما، مؤكدا أنهما لا يعانيان من أعراض.

وأشار النادي إلى أنه لا يمكنه خوض مباراته الأولى بعد استئناف المنافسات والمقررة بعد ثمانية أيام.

Zwei weitere Corona-Fälle: Gesamtes Zweitliga-Team ab sofort in 14-tägiger Quarantäne. Ausführliche Informationen zur aktuellen Situation bei der SGD gibt es hier: https://t.co/mb1BhViDJZ#sgd1953pic.twitter.com/U3ikjMQX7n — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) May 9, 2020

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وبات دينامو دريسدن أول ناد في الدرجتين الأولى والثانية لن يكون بإمكانه استئناف المنافسات المقررة الأسبوع المقبل.

وكان دينامو دريسدن صاحب المركز الأخير في دوري الدرجة الثانية سيلاقي الأحد المقبل مضيفه هانوفر ضمن المرحلة السادسة والعشرين.

وتعتبر ألمانيا واحدة من الدول الأوروبية الكبيرة التي نجحت في مواجهة جائحة الفيروس التاجي، وهي الأولى من بين خمس بطولات كبرى في "القارة العجوز" أعلنت أنها ستستأنف المنافسة بدون جمهور اعتبارا من 16 مايو الحالي.

وتوقفت المنافسات في الدرجتين الأولى والثانية منذ منتصف مارس الماضي بسبب جائحة "كوفيد-19"، وتأمل "البوندسليغا" في تمهيد الطريق لبطولات أخرى لاستئناف منافساتها.

المصدر: أ ف ب