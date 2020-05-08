انطلاق الدوري الكوري الجنوبي بغياب الجماهير (فيديو)

انطلق الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم اليوم الجمعة، بمباراة جمعت جيونبوك هيونداي موتورز حامل اللقب، وضيفه سون سامسونغ بول وينجز بطل الكأس، من دون حضور جماهيري.

وانتهت المباراة الافتتاحية للموسم الجديد، بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد، سجله لي دونغ جوك في الدقيقة الـ84 من زمن اللقاء الذي شهد طرد اللاعب تيري أنتونيس من فريق سوون في الدقيقة 75.

وحملت مدرجات ملعب "جيونجو" الذي استضاف منافسات كأس العالم 2002، رسالة إلى الجماهير حيث كتب عليها "سنراكم قريبا، ابقوا أقوياء".

يذكر أن انطلاقة الدوري الكوري الجنوبي تأجلت لعدة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم تقليص المسابقة التي تضم 12 فريقا لتقام في 27 جولة بدلا من 38 جولة، ولن تحضر الجماهير للملاعب على الأقل في الجولات الأولى.

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ويعد الدوري الكوري الجنوبي من أكبر الدوريات التي تلعب في هذه اللحظة قبل انطلاق منافسات الدوري الألماني "البوندسليغا" المقررة في الـ16 من مايو المقبل.

المصدر: وكالات