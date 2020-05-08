قرصنة حسابات لاعب والإساءة إلى نجم كرة السلة الراحل

أعلن ميلووكي باكس الأمريكي لكرة السلة الخميس عن تعرض الحسابات الإلكترونية لنجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لقرصنة شملت إعلان انتقاله إلى غولدن ستايت ووريورز وإساءة للاعبين آخرين.

وأثارت إحدى التغريدات قلق مشجعي باكس بعدما بدا أن أفضل لاعب في NBA لموسم 2018-2019 "ذاهب إلى ووريورز".

وأساءت تغريدات أخرى إلى لاعبين آخرين أمثال ليبرون جيمس لاعب أنجلوس ليكرز، وأسطورة الأخير كوبي براينت الذي لقي حتفه في يناير الفائت في تحطم مروحية، وكان "العملاق اليوناني" يعتبره مثله الأعلى.

وقال بيان متصدر ترتيب المنطقة الشرقية وصاحب أفضل سجل في الدوري قبل تعليق المنافسات في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، إنه "تم فتح تحقيق بالحادثة".

وبعد ساعات من عملية قرصنة الحسابات، نجح اللاعب البالغ 25 عاما في استعادة حسابه على "تويتر"، وقدم اعتذارا عما جرى.

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وكتب يانيس: "التغريدات والمنشورات كانت مسيئة للغاية، ويثير خيبة أملي واشمئزازي أن أحدا قد يقول هذه الأمور الفظيعة".

وتابع :"أشعر بالسوء بشكل خاص تجاه عائلة براينت خلال فترة الحزن، إذ لا يجب أن يتعرضوا لهذا النوع من السلبية والتصرف".

وعلقت مباريات دوري كرة السلة الأمريكي منذ ليل 11 مارس بعد ثبوت إصابة لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بـ"كوفيد-19"، من دون تحديد أي موعد لاحتمال استئنافها.

المصدر: " أ ف ب"