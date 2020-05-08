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من داخل العزل الذاتي.. رونالدو يبعث رسالة حب إلى أولاده (صورة)

الرياضة

من داخل العزل الذاتي.. رونالدو يبعث رسالة حب إلى أولاده (صورة)
AFP HELDER SANTOS
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يعيش كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي فترة العزل المنزلي الإجبارية مع أطفاله بعد عودته من ماديرا البرتغالية لحين العودة للملاعب وتدريبات فريقه بعد انتهاء قيود فيروس كورونا.

وشارك النجم البرتغالي متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للحظاته الخاصة مع أطفاله في المنزل، حيث نشر صورته بينما يحيط به أبنائه، عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وكتب فى تعليقه عليها: "الحب الأعظم"، تعبيرا عن حبه الكبير لعائلته واستمتاعه بهذه الأوقات الاستثنائية التي يقضيها معهم، بعد وصوله إلى تورنتو الإيطالية.

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وحظيت الصورة على تفاعل كبير من متابعيه، إذ نالت ما يزيد عن 5 ملايين تفاعل خلال ساعات قليلة.

وانضم لاعبو يوفنتوس الثلاثاء الماضي إلى العائدين للتدريبات مع نواديهم في إيطاليا بعد توقف النشاط بسبب فيروس كورونا وسط مقترحات لخوض المباريات في ملاعب محايدة حال استئناف "الكالتشيو".

جدير بالذكر أن رونالدو سجل 25 هدفا وصنع 4 في 32 مباراة لعبها مع يوفنتوس خلال هذا الموسم، في جميع البطولات قبل تعليق النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس "كوفيد-19".

المصدر: RT

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