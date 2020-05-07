إصابة أربعة من لاعبي سامبدوريا بفيروس كورونا

أعلن نادي سامبدرويا الإيطالي اليوم الخميس، إصابة 4 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحسب البيان الرسمي للنادي، فإنه خلال خضوع جميع اللاعبين لاختبارات فيروس كورونا استعدادا لاستئناف التدريبات، ظهرت 3 حالات إيجابية جديدة، بالإضافة إلى تحول نتائج مصاب قديم من سلبية إلى إيجابية.

وأضاف البيان: "الجميع في الوقت الحالي بدون أعراض، وتم وضعهم في الحجر الصحي، وسيتم مراقبتهم باستمرار وفقا للبروتوكول الصحي".

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن نادي فيورنتينا إصابة 3 من لاعبيه بفيروس كورونا.

ومنحت الحكومة الإيطالية أندية الدوري الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات الفردية هذا الأسبوع ضمن اجراءات لتخفيف قيود العزل العام.

يذكر أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار رسمي بشأن موعد استئناف مباريات الدوري الإيطالي هذا الموسم.

المصدر: sampdoria.it





