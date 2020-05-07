فيورنتينا الإيطالي يعلن إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا
أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي في بيان رسمي اليوم الخميس، أن ثلاثة من لاعبيه وثلاثة من العاملين مع الجهاز الفني أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأضاف النادي: "قمنا وفقا للبروتوكول الصحي بعزل المصابين. بالنسبة لبقية المجموعة سيخضعون صباح الغد لفحوص طبية واختبارات لياقة قبل بدء التدريبات الاختيارية في الملعب".
BREAKING: #Fiorentina confirm SIX new #COVID19 cases, three of them players. pic.twitter.com/uJC0cAZAo3— footballitalia (@footballitalia) May 7, 2020
ولم يكشف فيورنتينا عن أسماء اللاعبين أو الإداريين المصابين.
وخضع الفريق لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا أمس الأربعاء قبل العودة للتدريبات بعد توقف دام شهرين.
ومنحت الحكومة الإيطالية أندية الدوري الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات الفردية هذا الأسبوع ضمن اجراءات لتخفيف قيود العزل العام.
يذكر أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار رسمي بشأن موعد استئناف مباريات الدوري الإيطالي هذا الموسم.
المصدر: رويترز