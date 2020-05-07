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الاتحاد المصري لكرة القدم يمدد تعليق المسابقات المحلية

الرياضة

الاتحاد المصري لكرة القدم يمدد تعليق المسابقات المحلية
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الخميس، تمديد تعليق النشاط الكروي 15 يوما أخرى، حتى نهاية شهر مايو الجاري، بناء على القرارات الصادرة عن رئاسة الوزراء.

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد مدد تعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما اعتبارا من نهاية شهر أبريل الماضي حتى منتصف مايو الجاري.

يذكر أن النشاط الكروي في مصر متوقف منذ الـ15 من مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم

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