الاتحاد المصري لكرة القدم يمدد تعليق المسابقات المحلية
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الخميس، تمديد تعليق النشاط الكروي 15 يوما أخرى، حتى نهاية شهر مايو الجاري، بناء على القرارات الصادرة عن رئاسة الوزراء.
🔴 مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية مايو.... 🏆🇪🇬 #EFApic.twitter.com/QmT85dEsIh— EFA.eg (@EFA) May 7, 2020
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد مدد تعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما اعتبارا من نهاية شهر أبريل الماضي حتى منتصف مايو الجاري.
يذكر أن النشاط الكروي في مصر متوقف منذ الـ15 من مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم