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لاعب جزائري يعتذر بعد إلقاء القبض عليه في فرنسا بسبب "فعل لا أخلاقي" (صور)

الرياضة

لاعب جزائري يعتذر بعد إلقاء القبض عليه في فرنسا بسبب
Globallookpress Christophe SAIDI, via www.imago-
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قدم الجزائري فريد الملالي البالغ 22 عاما لاعب آنجي الفرنسي اعتذاره لجماهير الفريق وكل أنصاره ومؤيديه، عقب تورطه في فضيحة أخلاقية في فرنسا.

وكانت الشرطة الفرنسية، قد اعتقلت اللاعب الجزائري أمس الأول بعدما تقدم جيرانه بشكوى ضده، بتهمة القيام بأفعال مخلة بالحياء في فناء المجمع السكني الذي يقطنه.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن الجناح الجزائري الشاب مهدد بالسجن لمدة عام، مع دفع غرامة قدرها 15 ألف يورو بسبب فعلته.

وقال الملالي في رسالة أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الخميس: "من الصعب التعامل مع الانتقادات دائما، لقد مررت بمرحلة معقدة للغاية في الفترة الماضية، من الناحية المعنوية والجسدية".

وأضاف: "أعلم أنه لا يمكن لأحد أن يتسامح مع مثل هذه الأفعال، ولكنني أود أن أقدم اعتذاري لعائلتي وأصدقائي، وكذلك جميع مؤيدي النادي العزيز، وكل الجزائريين".

وكانت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن فريد الملالي اعترف خلال التحقيقات بالاتهامات التي وجهت ضده، وتم الإفراج عنه، لكنه سيخضع لمحاكمة بسبب فعلته خاصة أن تلك ليست المرة الأولى التي يقوم بها بتلك الأفعال غير الأخلاقية.

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المصدر: وكالات

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