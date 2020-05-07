رسميا.. تعيين الهداف التاريخي لكأس العالم مساعدا لمدرب بايرن ميونخ

أعلن بايرن ميونخ الألماني اليوم الخميس، تعيين لاعبه السابق ميروسلاف كلوزه، مساعدا للمدرب هانز فليك، اعتبارا من نهاية الموسم الحالي.

وقال بايرن ميونخ إن كلوزه، الذي يعمل حاليا مدربا للفريق البافاري تحت 17 عاما، سينضم للجهاز الفني للفريق الأول، بداية من يوليو المقبل.

وأوضح البيان أن كلوزه وقع على عقد لمدة عام واحد فقط، في حين تقرر تمديد تعاقد المدرب المساعد، داني روهل، حتى 30 يونيو 2023.

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ولعب كلوزه للبايرن 150 مباراة في 4 مواسم، سجل خلالها 53 هدفا وصنع 27، علما أنه لعب للاتسيو الإيطالي 171 مباراة، سجل فيها 63 وصنع 35، في حين لعب لفيردر بريمن 132 مباراة، سجل فيها 63 هدفا وصنع 47.

يذكر أن كلوزه هو الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 16 هدفا، بالإضافة لكونه هداف المنتخب الألماني على مر العصور برصيد 71 هدفا في 137 مباراة بقميص "المانشافت".

المصدر: وكالات