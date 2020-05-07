الكشف عن إصابة جديدة لفيروس كورونا في الدوري الإيطالي

جاء اختبار أحد لاعبي تورينو الإيطالي لكرة القدم الأربعاء، إيجابيا لفيروس كورونا في أول جولة من الاختبارات ضمن خطة النادي للعودة للتدريبات.

وقال النادي عبر موقعه على الإنترنت الأربعاء: "خلال الفحوصات الطبية الأولى التي أجريت على لاعبي تورينو جاءت عينة إيجابية واحدة لكوفيد-19".

وتابع البيان: "تم وضع اللاعب، الذي لا يعاني من أي أعراض حاليا، على الفور في الحجر الصحي وسيتم مراقبة حالته باستمرار".

ولم يذكر النادي أي تفاصيل أخرى أو اسم اللاعب.

After an initial medical examination, one of our players has tested positive for COVID-19

The player, currently asymptomatic, has been immediately quarantined and will be constantly monitored in the upcoming days#SFT — Torino FC English (@TorinoFC1906_En) May 6, 2020

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ورغم أن رابطة الدوري أعلنت أن 20 ناديا مشاركا في البطولة يريد استئناف الموسم لكن يبدو أن تورينو بين الأندية الأقل حماسا للعودة للمباريات.

وقال أوربانو كايرو رئيس النادي الأسبوع الماضي إن إيطاليا ينبغي بالفعل أن تفكر في الموسم المقبل.

وبدأت أندية الدوري الإيطالي في العودة للتدريبات هذا الأسبوع بعد توقف دام ثمانية أسابيع، الفترة الأطول في أوروبا، ومع ذلك لا يوجد قرار حتى الآن بشأن موعد استئناف المباريات أو ما إذا كان الموسم يمكن استئنافه مرة أخرى.

المصدر: "رويترز"