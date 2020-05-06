إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإيطالي "الكالتشيو"

كشفت الاختبارات الطبية التمهيدية لاستئناف الفرق الإيطالية تدريباتها، اليوم الأربعاء، عن إصابة جديدة بين لاعبي "الكالتشيو" بفيروس كورونا المستجد.

وقال نادي تورينو، في بيان رسمي: "عقب إجراء الاختبارات الطبية الأولى على لاعبي الفريق، ظهرت إصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا".

وأضاف: "لا يعاني اللاعب من أي أعراض، وتم وضعه على الفور في الحجر الصحي، وستتم مراقبته باستمرار".

Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC, è emersa una positività al COVID-19. Il calciatore, attualmente asintomatico, é stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato. #SFT — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 6, 2020

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ولم يذكر النادي أي تفاصيل أخرى أو اسم اللاعب.

يذكر أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار رسمي بشأن موعد استئناف مباريات الدوري الإيطالي هذا الموسم.

المصدر: وكالات