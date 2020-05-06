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إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإيطالي "الكالتشيو"

الرياضة

إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإيطالي
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كشفت الاختبارات الطبية التمهيدية لاستئناف الفرق الإيطالية تدريباتها، اليوم الأربعاء، عن إصابة جديدة بين لاعبي "الكالتشيو" بفيروس كورونا المستجد.

وقال نادي تورينو، في بيان رسمي: "عقب إجراء الاختبارات الطبية الأولى على لاعبي الفريق، ظهرت إصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا".

وأضاف: "لا يعاني اللاعب من أي أعراض، وتم وضعه على الفور في الحجر الصحي، وستتم مراقبته باستمرار".

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ولم يذكر النادي أي تفاصيل أخرى أو اسم اللاعب.

يذكر أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار رسمي بشأن موعد استئناف مباريات الدوري الإيطالي هذا الموسم.

المصدر: وكالات

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