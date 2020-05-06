الزمالك يتمسك بإلغاء الدوري المصري ويؤكد صعوبة عودة النشاط الكروي

كشف مرتضى منصور رئیس نادي الزمالك المصري أن الظروف الحالية تجعل من عودة النشاط الكروي أمرا صعبا في ظل حاجة الفرق إلى فترة إعداد تقارب الشهرین، مؤكدا معارضته استئناف الدوري المصري.

وتساءل رئيس الزمالك عن إمكانیة تحمل مجلس إدارة نادي الأهلي مسؤولیة تعرض أي لاعب للإصابة بفیروس كورونا المستجد.

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وقال منصور: "كرة القدم عبارة عن احتكاك، والعالم كله یمنع أي تقارب بین الأفراد بسبب الحجر المفروض للحد من انتشار فیروس كورونا"، وتساءل: "هل یتقبل لاعبو فریقه الأجانب الدخول في فترة حجر صحي بمصر عند عودتهم إذا تم اتخاذ قرار بعودة الحیاة للدوري المصري خلال الفترة المقبلة؟".

المصدر: RT

ناصر حاتم