تركيا تؤكد استضافة نهائي دوري الأبطال في أغسطس وتحدد موعد استئناف النشاط الكروي

أكد الاتحاد التركي لكرة القدم، أن اسطنبول ستستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس المقبل، بدلا من الموعد المحدد سابقا في الـ30 من مايو الجاري، بعد تأجيله بسبب فيروس كورونا.

وأضاف رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، نهاد أوزدمير، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الاتحاد يهدف إلى استئناف الموسم الكروي بدءا من 12 يونيو، على أن يستكمل بحلول نهاية يوليو.

SON DAKİKA - TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in 12-13-14 Haziran'daki maçlarla başlayacağını ve temmuz sonu tamamlanacağını açıkladı. — Tribun Dergi (@tribundergi) May 6, 2020

وأوضح أنه سيتم تقديم الكؤوس على أرضية الملاعب.

#SONDAKİKA

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: Şimdilik olmak kaydıyla, ertelenen liglerimizi 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık.https://t.co/1OYCfcJ19hpic.twitter.com/ik2fToPNNs — haberegelsen (@haberegelsen) May 6, 2020

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يذكر أن النشاط الرياضي متوقف في تركيا منذ منتصف مارس الماضي التزاما بالحجر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

المصدر: aa.com.tr