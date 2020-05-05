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تخصيص أكثر من 6 ملايين دولار لإغاثة لاعبي التنس المتضررين من توقف النشاط

الرياضة

تخصيص أكثر من 6 ملايين دولار لإغاثة لاعبي التنس المتضررين من توقف النشاط
AFP AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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أعلن مسؤولو الاتحاد الدولي للتنس ومنظمو البطولات الأربع الكبرى أنهم سيخصصون أكثر من ستة ملايين دولار لمساعدة اللاعبين المتضررين من توقف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويستهدف برنامج الإغاثة نحو 800 لاعب ولاعبة في منافسات الفردي والزوجي للرجال والسيدات في حاجة لدعم مالي عاجل.

وقال مسؤولو الاتحاد الدولي للتنس واتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد اللاعبات المحترفات في بيان مشترك: "استحداث برنامج إغاثة اللاعبين إشارة إيجابية على قدرة الرياضة على التضامن خلال الأزمات. سنواصل التعاون وتحديد مقدار الدعم المطلوب لضمان سلامة واستقرار الرياضة على المدى الطويل في خضم هذا التحدي الذي لا سابق له. قلوبنا مع جميع المتضررين من الأزمة".

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وسيشرف اتحاد المحترفين واتحاد المحترفات على البرنامج وسيتم توزيع كل الأموال بالتساوي على اللاعبين واللاعبات.

وقبل الحصول على دعم سيتم وضع تصنيف اللاعب والجوائز المالية السابقة التي حصل عليها في الاعتبار طبقا لمعايير حددتها الأطراف المعنية.

وبينما تعد الأموال التي ستخصصها الهيئات السبع للرياضة العمود الفقري لبرنامج الإغاثة فإن أي أموال أخرى سيتم جمعها من خلال مبادرات مثل المزادات وتبرعات اللاعبين ستكون موضع ترحيب.

يذكر أن منافسات المحترفين بكرة المضرب متوقفة منذ بداية مارس الماضي بسبب الوباء ولن تعود قبل 13 يوليو على أقل تقدير.

المصدر: رويترز

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