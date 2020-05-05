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المزيد من الفرق الإيطالية تستأنف التدريبات ومقترحات لخوض المباريات في ملاعب محايدة

الرياضة

المزيد من الفرق الإيطالية تستأنف التدريبات ومقترحات لخوض المباريات في ملاعب محايدة
Reuters MASSIMO PINCA
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انضم لاعبو يوفنتوس اليوم الثلاثاء إلى العائدين للتدريبات مع نواديهم في إيطاليا بعد توقف النشاط بسبب فيروس كورونا وسط مقترحات لخوض المباريات في ملاعب محايدة حال استئناف "الكالتشيو".

وتم تصوير بعض لاعبي "السيدة العجوز" لدى وصولهم لجلسات تدريب فردية من بينهم لاعب الوسط آرون رامسي والمدافع دانييل روجاني، وهو واحد من ثلاثة لاعبين في يوفنتوس أصيبوا بفيروس كورونا في مارس، والقائد ليوناردو بونوتشي.

وأظهرت لقطات فيديو بونوتشي يقود سيارة فيراري حمراء ويرتدي كمامة لدى وصوله.

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كما أعلن ناديا بولونيا وأتلانتا أن بعض لاعبيهما بدأوا التدريبات الفردية بينما بدأ لاعبو ساسولو وليتشي المران أمس الاثنين.

وتوقف الدوري الإيطالي منذ التاسع من مارس الماضي ويرغب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري في استكمال الموسم رغم أن الحكومة الإيطالية قالت إنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستسمح بذلك.

وأعطت الحكومة الإذن للفرق المحترفة بالمران الجماعي اعتبارا من 18 مايو بشرط اتباع ارشادات التباعد الاجتماعي.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو وزارة الرياضة والاتحاد الإيطالي لكرة القدم هذا الأسبوع لمناقشة الضوابط الصحية لاستئناف التدريبات الجماعية والمباريات.

وظهرت مقترحات خلال الشهر الماضي لإقامة المباريات في ملاعب محايدة في المناطق الأقل تضررا من الوباء لتقليل السفر وخطر انتشار العدوى.

ويتوقع أن يبدأ بارما وسامبدوريا التدريبات غدا الأربعاء بينما سيتدرب روما ولاتسيو وميلان وإنتر ميلان يوم الخميس ونابولي يوم الجمعة.

المصدر: رويترز

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