رئيس رابطة المحترفات يرحب باقتراح فيدرر دمجها مع المحترفين

رحب الرئيس التنفيذي لرابطة محترفات كرة المضرب ستيف سايمون باقتراح السويسري روجر فيدرر المصنف رابعا عالميا، دمجها مع رابطة المحترفين في هيئة واحدة.

ودعا فيدرر، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب الغراند سلام (20 لقبا)، الشهر الماضي إلى دمج الرابطتين، معتبرا بأن الوقت الحالي ملائم لخطوة كهذه، في إشارة إلى الأزمة المرتبطة بتعليق المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.

Just wondering…..am I the only one thinking that now is the time for men’s and women’s tennis to be united and come together as one? — Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020

وقال سايمون في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نشرت اليوم الثلاثاء: "لست متخوفا من الدمج الكامل، سأكون حتما أول من يدعم الفكرة. من الواضح أنه طريق طويل ومتعرج، ولكن أعتقد أن هناك وجهة نظر حتما".

ولقي اقتراح فيدرر دعم عدد من الأسماء البارزة في اللعبة، مثل المصنف ثانيا الإسباني رافائيل نادال، والرومانية سيمونا هاليب والأمريكية بيلي جين كينغ، المصنفتين سابقا في المركز الأول لدى المحترفات.

وفيما أقر سايمون أن أي توحيد للرابطتين لا يزال بعيد المنال، رأى أن تأثير جائحة "كوفيد-19" على اللعبة اقتصاديا وماليا قد يساهم في تعجيل الأمور والتوصل إلى اتفاق بشأن الدمج.

إقرأ المزيد

واضطرت الرابطتان إلى اتخاذ إجراءات من أجل خفض التكاليف منذ تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى تعليق منافساتهما حتى 13 يوليو المقبل على أقرب تقدير. وتم إلغاء العديد من الدورات أبرزها بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، في حين أرجئت بطولة رولان غاروس الفرنسية من مايو إلى سبتمبر.

المصدر: أ ف ب