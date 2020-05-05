الاتحاد الدولي للدراجات يحدد موعدي سباقي إيطاليا وإسبانيا

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات "UCI" اليوم الثلاثاء، تعديل جدول مسابقاته بحيث ينطلق سباق إيطاليا في الثالث من أكتوبر المقبل على أن يبدأ سباق إسبانيا في الـ20 من الشهر ذاته.

وجاء تعديل موعد السباقين في ظل جائحة كورونا "كوفيد-19" التي تسببت في تأجيل العديد من الأحداث الرياضية في الفترة الأخيرة.

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وسيقام سباق ميلانو-سانريمو في الثامن من أغسطس وسباق لياج-باستوني-لياج في الرابع من أكتوبر وسباق فلاندرز في 18 أكتوبر وسباق باريس-روبي في 25 أكتوبر وسباق لومبارديا في 31 من الشهر ذاته.

المصدر: رويترز