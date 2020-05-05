 
مباشر

الاتحاد الدولي للدراجات يحدد موعدي سباقي إيطاليا وإسبانيا

الرياضة

الاتحاد الدولي للدراجات يحدد موعدي سباقي إيطاليا وإسبانيا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nt4v

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات "UCI" اليوم الثلاثاء، تعديل جدول مسابقاته بحيث ينطلق سباق إيطاليا في الثالث من أكتوبر المقبل على أن يبدأ سباق إسبانيا في الـ20 من الشهر ذاته.

وجاء تعديل موعد السباقين في ظل جائحة كورونا "كوفيد-19" التي تسببت في تأجيل العديد من الأحداث الرياضية في الفترة الأخيرة.

إقرأ المزيد
"التحية بالأرجل" بسبب كورونا تؤدي إلى إصابة مدرب بايرن ميونخ في ركبته

وسيقام سباق ميلانو-سانريمو في الثامن من أغسطس وسباق لياج-باستوني-لياج في الرابع من أكتوبر وسباق فلاندرز في 18 أكتوبر وسباق باريس-روبي في 25 أكتوبر وسباق لومبارديا في 31 من الشهر ذاته.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا