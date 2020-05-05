"الكاف" يؤكد على جاهزية الملاعب المغربية لتصفيات مونديال 2022

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وافق على الملاعب المغربية التي اختارها الاتحاد المغربي لخوض تصفيات مونديال قطر 2022.

ويرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن ملاعب محمد الخامس، والأمير مولاي عبد الله، ومراكش الكبير، جاهزة لاستقبال مباريات منتخب" أسود الأطلس" في تصفيات كأس العالم، مشيرا إلى أن جميعها حققت جميع الشروط المنصوص عليها.

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ووفقا لتقارير صحفية مغربية كان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد قرر اختيار ملعب محمد الخامس، ملعبا رئيسا لاحتضان مباريات منتخب بلاده في التصفيات، فيما وضعت ملعبي الرباط ومراكش كملاعب احتياطية.

وينتظر أن يخوض المنتخب المغربي أول مباراة له في تصفيات كأس العالم في نوفمبر المقبل، في حال حافظ الاتحاد الدولي على برنامج المباريات دون تغيير في ظل جائحة فيروس كورونا التي تسببت في تغيير معظم البطولات والمسابقات الرياضية في العالم.

المصدر: "وسائل إعلام مغربية"