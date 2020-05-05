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توقعات متشائمة لنادال بشأن عودة منافسات التنس

الرياضة

توقعات متشائمة لنادال بشأن عودة منافسات التنس
AFP PEDRO PARDO
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لا يتوقع، رافائيل نادال، عودة مباريات التنس التنافسية حتى 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا التي تسببت في إيقاف أغلب المنافسات الرياضية.

وقال نادال، المصنف ثانيا عالميا، لصحيفة "إلباييس" الإسبانية، الثلاثاء: "أتمنى أن تكون بوسعنا العودة قبل نهاية العام، لكن لسوء الحظ لا أتوقع أن يحدث ذلك".

وتسبب الوباء في إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس وتأجيل بطولة فرنسا المفتوحة إلى سبتمبر القادم، بينما يستمر الغموض بشأن مصير بطولة أمريكا المفتوحة التي من المفترض انطلاقها قرب نهاية أغسطس.

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ورغم ذلك يستبعد نادال إقامة منافسات رسمية حتى نهاية العام الجاري، وقال إن أول بطولة يفكر فيها هي أستراليا المفتوحة في يناير 2021.

وأكد اللاعب الإسباني: "أستعد حتى أكون جاهزا في 2021".

وتابع: "أشعر بقلق على بطولة أستراليا المفتوحة بشكل أكبر مما سيحدث حتى نهاية العام الجاري، أعتقد أن الأمور انتهت في 2020".

وختم :"أتمنى أن نبدأ مرة أخرى العام المقبل، وهذا ما أتوقع حدوثه".

المصدر: "رويترز"

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