بشرى سارة لعشاق الدوري الإنجليزي بث مجاني عبر "يوتيوب" للمباريات

نقلت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أنباء سارة لمحبي مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، في حال استئناف الموسم الحالي في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة بأن هناك مقترحا لبث بعض مباريات "البريميرليغ" لموسم 2019-2020 عبر موقع "يوتيوب" المجاني.

وأوضحت الصحيفة أن جميع المباريات الـ 92 المتبقية من الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي، سيتم بثها مباشرة عبر قنوات Sky Sports وBT Sport، على أن يتم بث بعض هذه المباريات عبر اليوتيوب.

ويرغب المسؤولون أن تتمكن الجماهير من مشاهدة كل المباريات بشكل مباشر، مع مقترح استكمال مباريات هذا الموسم خلف أبواب مغلقة.

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ووفقا لصحيفة "ذا صن" يستهدف الدوري الإنجليزي أن تعود المنافسات يوم 12 يونيو، مع إمكانية تأجيله لمدة أسبوع إضافي إذا كانت هناك مضاعفات فيما يخص الوضع الصحي في البلاد بسبب فيروس "كوفيد-19"، مما سيعني أن منافسات الدوري قد تعود يوم 19 من الشهر ذاته..

وكانت المرة الأخيرة التي تم بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل مجاني، في افتتاحية موسم 2013-2014، عندما عرضت Sky Sports مباراة مانشستر يونايتد ضد سوانزي، وقامت قناة BT Sport ببث مفتوح لمباراة كريستال بالاس ضد أرسنال.

وتوقفت منافسات الدوري الإنجليزي في شهر مارس الماضي، كما هو الحال في بقية الدوريات الكبرى، للحد من انتشار وباء كورونا.

المصدر: thesun.co.uk