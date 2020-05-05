ولايات ألمانية تسمح باستئناف مباريات دوري كرة القدم

سيتفق رؤساء حكومات الولايات الألمانية على تخفيف إجراءات العزل في اجتماع عبر الفيديو مع المستشارة أنجيلا ميركل الأربعاء ومن بينها السماح باستئناف مباريات الدوري الألماني لكرة القدم.

وقالت المصادر لوكالة "رويترز" إن من المتوقع أن يعطي رؤساء حكومات الولايات الضوء الأخضر للمتاجر الكبرى لفتح أبوابها اعتبارا من 11 مايو، وسيسمحون باستئناف مباريات الدوري الألماني الدرجة الأولى اعتبارا من 15 مايو على الأرجح، في ظل شروط صارمة وخلف أبواب موصدة (بدون مشجعين).

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وأضافت المصادر أن رؤساء حكومات الولايات سيسمحون أيضا باستئناف الرياضات الجماعية لغير المحترفين والأطفال.

وتوقف الدوري الألماني منذ منتصف مارس الماضي بسبب الحجر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

المصدر: "رويترز"