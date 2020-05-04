لاعب في ألمانيا يظهر على قيد الحياة بعد 4 سنوات على إعلان وفاته

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الكونغولي هيانيك كامبا البالغ 33 عاما، الذي لعب لناشئي شالكه ومثل بعض الأندية الألمانية، ظهر على قيد الحياة بعد أربع سنوات من انتشار خبر وفاته.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن كامبا يعمل حاليا في شركة للطاقة شمال غربي ألمانيا.

وتحقق السلطات الألمانية في شبهة تزوير الزوجة السابقة لكامبا لخبر وفاته من أجل الحصول على مزايا وأموال التأمين على الحياة.

وفي التاسع من يناير عام 2016، انتشر خبر وفاة كامبا في الكونغو بعد حادث دراجة نارية.

Бывший игрок «Шальке», которого в 2016 году признали погибшим, найден живым. ЧТО? 😰



➡ https://t.co/CgtCkfbAflpic.twitter.com/gHHKL90W3M — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) May 4, 2020

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المصدر: eurosport.ru